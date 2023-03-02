تواصل الاقتحامات والانتهاكات في المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 141 مستوطنا صهيونياً، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأضافت أن عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك، اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

تغطية صحفية : "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بقيادة عضو كنيست الاحتلال السابق يهودا غليك" pic.twitter.com/ZzF594yXEu — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 2, 2023

في غضون ذلك، أكدت المرجعيات المقدسية أولوية قضية القدس إسلاميا وعربيا ودوليا، في ظل التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد المدينة المحتلة وسكانها ومقدساتها ومؤسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الخميس، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله، برئاسة رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، ومشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة.

وناقش الاجتماع التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وما يجري في المسجد الأقصى المبارك من استباحة المستوطنين لباحاته بشكل يومي، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومباركة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وحذرت المرجعيات من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والحملة الاستيطانية على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني والتلويح بالمزيد من عمليات الهدم والإخلاء لعائلات فلسطينية من منازلها وخاصة في الشيخ جراح وسلوان، إضافة إلى العقوبات الجماعية كما يحدث في مخيم شعفاط وغيره من الأحياء المقدسية، ومداهمة بيوت الأسرى والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأكدت المرجعيات أن الحكومة الإسرائيلية، عبر “وزير الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير، تُصعد من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب ضد المقدسيين.

ولفتت إلى أن هذه الجرائم تأتي في ظل ما يجري من عدوان سافر في كافة محافظات الضفة الغربية، من اجرام المستوطنين بحق أبناء شعبنا العزل.

واستعرض الاجتماع نتائج مؤتمر القدس 2023 تنمية وصمود، الذي عقد مؤخرا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والزخم الذي حققه المؤتمر الذي شارك فيه الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزراء خارجية عرب ورؤساء وزراء سابقون.

وأثنى الاجتماع على مخرجات المؤتمر خاصة في ظل العدوان الذي تتعرض له المدينة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة متابعة المشاريع المعتمدة فيه مع جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية حسب أولويات خطة عنقود العاصمة المعتمدة من مجلس الوزراء.