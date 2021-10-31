تواصل التجهيزات لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب

شرع قسم الدعم اللوجيستي، بإدارة العمليات الإنتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأحد، بشحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، والتي تحتوي أيضا على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، فإن ذلك يأتي استعداداً لانطلاق مرحلة توزيع بطاقة الناخب.

وصرح رئيس قسم الدعم اللوجيستي وليد سيالة، أن عملية الشحن تتم حسب المخطط الزمني المعد ووفقا للقواعد المطلوبة.