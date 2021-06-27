تواصل الحملات الأمنية لمنع الانتهاكات على أراضي الدولة

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حملاتها ضد الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة الليبية.

وفي إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور، انطلقت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، في جولة أمنية موسعة شملت مناطق (القره بوللي، قصر خيار، غنيمة)، وذلك لضبط ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، أوامره وتعليماته إلى الجهات الضبطية باتخاذ الإجراءات الاحتياطية والتصدي لفعل التعدي على الغطاء النباتي “الغابات” والاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بناء على تعليمات السيد النائب… تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١