تواصل الغارات على غزة.. وإسرائيل تنفي وقوع عملية عسكرية في حي الزيتون

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم السبت غارة جوية استهدفت مخبزًا في حي النصر غرب مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وأسفرت الغارة عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين.

وتعرضت عدة مناطق أخرى في قطاع غزة لقصف مدفعي وغارات جوية، حيث أكدت وزارة الصحة أن مستشفى الشفاء استقبل 11 قتيلًا جراء الغارة على حي النصر، بينما تم الإبلاغ عن مقتل 4 أشخاص آخرين في قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما أسفر القصف المدفعي في محيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة عن أضرار مادية دون تأكيد حصيلة الإصابات حتى الآن. وفي وقت لاحق، أكدت الوزارة وفاة 10 أشخاص آخرين، بينهم 3 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية التي يعاني منها سكان القطاع.

بدوره، الجيش الإسرائيلي أعلن أيضًا عن تنفيذ عدة عمليات في مناطق متفرقة من غزة، مع تأكيداته أن الأنباء المتداولة حول تحقيق “حماس” انتصارات على الأرض غير دقيقة، واصفًا التقارير حول “كمين في حي الزيتون” بأنها مغلوطة.

من جهة أخرى، أعلنت تركيا أن إسقاط المساعدات الجوية على قطاع غزة يمثل عملية غير آمنة، وأعربت عن قلقها من تعرض المدنيين للأذى جراء ذلك.

إسرائيل تنفي وقوع عملية عسكرية في حي الزيتون بغزة يوم أمس

نفى الجيش الإسرائيلي اليوم السبت الأنباء المتداولة حول نجاح مقاتلي كتائب القسام في تفوقهم على القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فإن الأخبار المتداولة حول مقتل وإصابة وأسر جنود إسرائيليين في كمين من قبل كتائب القسام في حي الزيتون وسط مدينة غزة هي أخبار غير صحيحة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى أن هذه الأنباء، التي تلتها تقارير حول “نصر حماس”، تهدف إلى رفع معنويات قادة حركة حماس ومقاتليها في محاولة لتقديم صورة إيجابية عن الوضع العسكري في غزة.

في المقابل، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء الجمعة بوقوع اشتباكات أمنية استثنائية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها قامت بنصب كمين لقوات الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى فقدان أربعة جنود.

وفي رده على هذه الأنباء، أكد أفيخاي أدرعي أن مدينة غزة خرجت من نطاق الهدنة التكتيكية وأصبحت “منطقة قتال خطيرة”، مشيراً إلى بدء الجيش الإسرائيلي “العمليات التمهيدية للهجوم البري على المدينة”.