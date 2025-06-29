تواصل امتحانات الشهادة الثانوية وسط متابعة في مختلف البلديات

يواصل طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي أداء امتحاناتهم للأسبوع الثاني على التوالي، وسط متابعة مكثفة من لجان الإشراف التابعة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات.

ويؤدي طلاب القسم العلمي، اليوم الأحد 29 يونيو، امتحان مادة الرياضيات، بينما يخوض طلاب القسم الأدبي امتحان علم الاجتماع، فيما يمتحن طلاب التعليم الديني في مادة الفقه والمواريث.

كانت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية قد انطلقت في 22 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة مجددًا على ضرورة التزام الطلاب واللجان المشرفة بالضوابط الامتحانية، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط وانتظام.