تواصل دورات تمكين الشباب في جامعة سبها

تتواصل بكلية العلوم التقنية بجامعة سبها، الدورة التدريبية الخاصة بمشروع تمكين الشباب الليبي، بهدف تمكين الشباب واكسابهم المهارات من خلال مهن حرفية تمكنهم من الحصول على فرص عمل في مجال الحرف التي تدربوا عليها.

وذكرت وحدة الإعلام بالكلية، إن البرامج محددة بفترة زمنية، وستنفذ مزيدا من الدورات التدريبية في مجالات تقنية مختلفة للشباب، وتوفير فرص العمل المستدامة والتنمية في مدينة سبها وباقي المدن الليبية.

ويأتي المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المحلية، لوضع برامج عملية لتعزيز دور الشباب الليبي وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.