تواصل فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية

تواصل لجنة استلام وفرز الملفات لتولي المناصب السيادية بمجلس النوّاب اجتماعاتها لليوم الرابع على التوالي.

وعقدت اللجنة اليوم الخميس، اجتماعاً بمقر اللجنة في مدينة طبرق، بحضور كامل أعضائها من أعضاء مجلس النواب وهم:

رمضان شمبش

سالم قنان

عبدالمنعم العرفي

عبدالمنعم بالكور

الهادي الصغير

عبدالسلام المرابط

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب، بأن اللجنة تواصل فرز الملفات المقدمة للترشح للمناصب القيادية بالوظائف السيادية وفقًا لما نصت عليه التشريعات والقوانين المنشئة والمنظمة لعمل هذه المؤسسات.

هذا ومن المتوقع بحسب أعضاء اللجنة أن ينتهي فرز الملفات يوم الأحد القادم.