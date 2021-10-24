تواصل فعاليات الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة التحضرية للملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية لواء بشير الأمين، الاجتماع الثاني للملتقى والمنعقد بمدرج وزارة الداخلية في طرابلس، بحضور رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات ومدراء الأمن بالمناطق ورؤساء المكاتب والأقسام وضباط بالوزارة.

وتناول اليوم الثاني من الملتقى، مناقشة الخطط والاستعدادات المتخذة من قِبل مكونات وزارة الداخلية المشاركين في تأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ووضع الحلول والترتيبات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعقبات التي تعترض سير العملية التأمينية للانتخابات.

كما نوقش خلال الاجتماع التعاون والتنسيق بين كافة مكونات الوزارة وإنشاء غرف اتصال مشتركة للتنسيق وتبادل المعلومات من أجل إنجاح الانتخابات والبرامج التدريبية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية.

وفُتِحَ باب للنقاش والاستماع لشروح وملاحظات من قِبل الحضور حول الخطط والآليات والاحتياجات الضرورية التي يجب توفيرها للتحضير لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه مكونات الأمنية المسندة لها مهام تأمين وحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع والناخبين وضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع وإنجاح الانتخابات.