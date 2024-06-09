تواصل فعاليات مهرجان التسوق العائلي في الجفرة

يتواصل بمدينة هون، لليوم الثاني مهرجان التسوق العائلي الرابع، الذي تنظمه وتشرف عليه الشؤون الاجتماعية ببلدية الجفرة.

ويضم المهرجان، أجنحة تراثية للملابس الشعبية التقليدية، وصناعة خبز التنور ومشتقات التمور والحلويات والعطور والبخور، وألعاب الأطفال والاكلات الشعبية والمخللات، إضافة الى الصناعات السعفية المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن إحدى المشرفات قولها،، أن الهدف من هذا البرنامج هو دعم المرأة وتمكينها من تسويق منتوجاتها إلى الجمهور مباشرة، وفتح فرص عمل أمامها من خلال منتوجاتها.