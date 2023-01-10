تواصل أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة

تواصلت اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، لقاءات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية والذي انطلق يوم الأحد بالعاصمة طرابلس.

ويُناقش الملتقى التحضيري الذي يتواصل حتى الـ12 من الشهر الجاري، العديد من الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون، بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع، ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.

وضم الملتقى أكثر من 140 مشاركاً من جميع الأطراف، والمكونات، و المناطق الليبية، ضمن خمس سياقات أساسية لمناقشة القضايا المندرجة تحت الشواغل موضوع الرؤية الاستراتيجية وهي:

الهوية الوطنية العدالة الانتقالية الحكم الوطني اللامركزية الأمن الوطني

وحظى النقاش حول هذه السياقات بالتنوع، وتعدد الآراء الذي أظهر جوانب الاختلاف، وسبل معالجتها، لأجل تقديم التوصيات بشأنها.

وكانت المهمة الأساسية للملتقى نقل التوصيات للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، وما زالت بعض القضايا محل النقاش، في بيئة &يجابية دون إقصاء لأحد، وحظى الجميع بالاحترام رغم اختلاف الآراء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.