توافد المواطنين على ميدان الشهداء بطرابلس للمشاركة في احتفالات الثورة

بدأ المواطنون من كافة المدن والمناطق الليبية في التوافد منذ صباح اليوم الأربعاء، على ميدان الشهداء بطرابلس للمشاركة في الاحتفالات الكبرى بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية، فإن ميدان الشهداء يشهد حاليا أنشطة خاصة للأطفال وبمشاركة عدد من المواطنين وسط أجواء مفعمة بالفرح والتفاؤل لدخول ليبيا مرحلة سياسية جديدة والانتقال من الثورة إلى الدولة.

وانطلقت مساء أمس بالعاصمة طرابلس، الاحتفالات الشعبية الكبرى بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، وذلك عقب إيقاد الشعلة بميدان الشهداء بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ووسط حشود شعبية كبيرة جرى استعراض شاركت فيه كراديس من وزارة الداخلية والهلال الأحمر والكشافة والمرشدات وفرق الفنون الشعبية والنحاسية وحملة الريات والفرسان الشعبيين من مختلف أندية الفروسية الذي يحملون اللافتات المعبرة عن الفرح والابتهاج والدعوة للوحدة الوطنية والمصالحة والتوجه لبناء الدولة، فيما كانت السفن الراسية بمينائي طرابلس والشعاب تطلق صافراتها تعبيرا عن الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الوطنية، وسط إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء الميدان.

وقام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بإزاحة الستار عن نصب الشهيد والذي كتبت عليه “بوركت سواعد حطمت الصنم فصار بها الوطن يعانق القمم روت بدمائها أرضنا فأثبتت الهمم، شهيد لأجل وطن لولاه ما سلم.. طرابلس الغرب 17 فبراير 2021”.

مراسم إيقاذ شعلة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير _ مصراتة🇱🇾 تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للثقافة – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠٢١