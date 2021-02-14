توافد وصول النوّاب على منتجع تليل بمدينة صبراتة

من المنتظر أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب الذين سيحلون بمنتجع تليل بمدينة صبراتة إلى 100 عضو عند صباح يوم غد الاثنين، للمشاركة في اعتماد مخرجات ملتقى جنيف للحوار السياسي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن أسعد الشرتاع المتحدث باسم مجلس النواب بطرابلس قوله، إن أعضاء مجلس النواب من الغرب والشرق يستمر وصولهم إلى المنتجع تباعا، وتجري المشاورات بين من وصلوا حتى الآن خلال اجتماعاتهم غير الرسمية حول إجراءات اعتماد ما تم التوصل إليه في جنيف مؤخرا.

ووصل مساء أمس السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مدينة صبراتة، قادمين من بنغازي للمشاركة في جلسة مجلس النواب الليبي، يوم الاثنين القادم، التي ستمهّد لجلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، باستمرار توافد بقية الأعضاء إلى المدينة.

وأشار المكتب إلى أن أعضاء مجلس النواب الواصلين مساء اليوم هم من النواب المجتمعين في طبرق، قدموا للمشاركة في الجلسة المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، والتي ستناقش مكان وجدول أعمال الجلسة الرسمية التي ستعقد عند اكتمال تشكيلة الحكومة وعرضها على المجلس، فيما سيتجه بقية الأعضاء غداً إلى مقر إقامتهم في مدينة صبراتة.

من جانبها قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح لمنصة “فواصل”، إن نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل عددهم إلى 25 نائبا، وقد انقسموا إلى ثلاث مجموعات للوصول.

وأضافت: “أتوقع أن يصل عدد النواب في جلسة صبراتة إلى 100 نائب أو أكثر”.

ونوهت إلى أن النصاب الذي تعقد به الجلسة 86 نائبا، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائبا.

من جهته قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، إن عدد من النواب سيلتحقون لاحقا بجلسات المجلس في صبراتة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو التئام المجلس وتغيير رئاسته.

ويعتزم عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي، عقد جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، من المرجح أن يكون موعدها يوم الثلاثاء، للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.