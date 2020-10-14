توافق إيطالي روسي على أهمية تعزيز التعاون حول الأزمة الليبية

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن وجود توافق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع لافروف اليوم الاربعاء: “وذلك بشكل خاص في هذا الوقت مع ظهور نافذة فرص لإحراز تقدم بمجال الاستقرار السياسي في ليبيا”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الدعوة لتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقال إن إيطاليا تطلب وتضغط لتعيين مبعوث أممي دون مزيد من التأخير.

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورا ودون شروط.

ورأى دي مايو أن “هذا الأمر يعد عنصرا لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي وتخفيف التوترات في ظل استئناف العملية السياسية”.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع… ونتوقع الآن أن يمتد الإنتاج ليشمل التراب الوطني الليبي بأكمله”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله، إنه من “الأساسي ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “أونسميل”، لتنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي”.

وأعلن عن تأييد بلاده لـ”استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة”.