توافق تام بين «المشري» و«عقيلة» على الوثيقة الدستورية

انتهى مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في قصر الأمم المتحدة بجنيف السويسيرة، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وبحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، فقد انتهى الاجتماع بتوافق تام بين رئيسي مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسيتم تجهيزها مساء.

وتم الاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم تشمل مواعيد الانتخابات للعملية الانتخابية المنتظرة والمرحلة الانتقالية المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع اليوم خُصِص للنقاش حول المسار الدستوري وإزالة كافة العقبات أمام النقاط الخلافية والنقاش السلطة التنفيذية مازال قائما.

كما لفتت المصادر إلى أن يوم غدا سيتم توقيع مراسم اتفاق إعداد الوثيقة الدستورية بين رؤساء المجلسين وإصدار بيان عقب اختتام الاجتماع.