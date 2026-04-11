توافق ليبي تونسي على تعزيز التعاون وتفعيل «التجمع الإفريقي»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس، محمد علي النفطي، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لعدد من وزراء خارجية دول تجمع دول الساحل والصحراء (س–ص) المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس.

وخلال اللقاء، نقل الوزير التونسي تحيات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى رئيس الحكومة الليبية، مؤكداً دعم تونس لجهود إعادة تفعيل نشاط تجمع دول الساحل والصحراء من مقره الرئيسي في طرابلس، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً. ويأتي هذا التطور باعتباره مؤشراً على عودة ليبيا إلى لعب دور محوري داخل الفضاء الإفريقي وتعزيز حضورها الإقليمي.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، خاصة على المستويين الوزاري والبلدي، مع التركيز على تطوير آليات التنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بالعلاقات الليبية–التونسية إلى مستويات أكثر فاعلية، والبناء على الروابط التاريخية بين الشعبين، مشدداً على أن استئناف نشاط تجمع دول الساحل والصحراء من طرابلس يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإفريقي المشترك ودعم مسارات التكامل الإقليمي.