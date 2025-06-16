توترات الشرق الأوسط تهزّ الأسواق.. ارتفاع النفط وهبوط الذهب قرب القمم التاريخية

تشهد أسواق السلع العالمية تقلبات حادة مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، في حين تراجع الذهب قليلاً بعد اقترابه من ذروة تاريخية، رغم استمرار الإقبال عليه كملاذ آمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.18% إلى 78.32 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، قبل أن تتراجع جزئياً إلى 77.78 دولاراً (+3.46%). كما صعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 2025 بنسبة 3.91% إلى 76.04 دولاراًـ هذا الارتفاع جاء في أعقاب تقارير عن استهداف منشآت نفطية إيرانية من قبل إسرائيل، وتحذيرات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

في المقابل، تراجع الذهب بنسبة 0.6% في التعاملات الآسيوية، ليتداول عند 3430.3 دولاراً للأونصة، بعد اقترابه من مستوى 3450 دولاراً، أي أقل بنحو 50 دولاراً فقط من أعلى مستوى تاريخي بلغه في أبريل الماضي، ويأتي هذا التراجع الطفيف رغم استمرار الطلب على المعدن الأصفر مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، التي تدعم أسعار السبائك.

وساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في دعم أسعار المعدن النفيس. فقد سجل الذهب قفزة بنسبة 1.4% يوم الجمعة، بعد صدور بيانات ضعيفة عن التضخم والوظائف الأمريكية، عززت من رهانات الأسواق على توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب في مصلحة الأصول غير المدرة للعوائد كالمعادن الثمينة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 3446.77 دولاراً للأونصة، فيما ظل سعر الفضة مستقراً، وسجّل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.