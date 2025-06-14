واشنطن تقفل باب التفاوض.. سعر النفط الروسي ثابت عند 60 دولاراً

رفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع تقديم أي تنازلات بشأن خفض سقف سعر النفط الروسي، ما أدى إلى تبديد آمال دول أوروبا في التوصل إلى توافق داخل مجموعة السبع خلال القمة المرتقبة التي ستُعقد في كندا، حسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

أشارت المعلومات إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكة بسقف السعر الحالي للنفط الروسي البالغ 60 دولاراً للبرميل، وهو الحد الذي فرضته الدول الغربية ضمن حزمة العقوبات الاقتصادية على موسكو بهدف الحد من عائدات روسيا النفطية في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا، ورغم الضغط الأوروبي المتزايد لتخفيض السقف سعياً لدعم الأسواق وتخفيف أزمة الطاقة، لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على إمكانية تراجع واشنطن عن موقفها الصارم.

في المقابل، عبّر مسؤولون غربيون عن أملهم في أن تقوم الولايات المتحدة بتعديل موقفها قبيل انعقاد القمة، معتبرين أن التوافق داخل مجموعة السبع ضروري لتحقيق تأثير ملموس وفعال في ضبط أسعار النفط الروسية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، لم تستبعد بعض الدول الأوروبية، إلى جانب بريطانيا، إمكانية اتخاذ إجراءات منفردة لتخفيض سقف السعر، دون انتظار موافقة الولايات المتحدة، لكن المصادر ذاتها أكدت أن التوافق الجماعي سيظل الخيار الأكثر قوة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه أميركا في تطبيق ومراقبة آليات العقوبات.

يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت سابقاً عن اقتراح خفض سقف السعر إلى 45 دولاراً للبرميل، مشددة على أن القرار النهائي ينبغي أن يتم بالتنسيق الكامل بين أعضاء مجموعة السبع، لضمان عدم حدوث تشققات في الموقف الغربي تجاه روسيا، ولتعزيز فعالية القيود المفروضة.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان روسيا تمديد العمل بالمرسوم الرئاسي الذي يحدد الإجراءات المضادة لسقف أسعار النفط حتى نهاية عام 2025، في خطوة تعكس رغبة موسكو في مواجهة القيود الغربية المستمرة.

وأكدت موسكو أن استمرار القيود لا يؤدي إلى استقرار سوق النفط بل يضعف آليات العرض والطلب ويزيد من التقلبات، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق العالمية.