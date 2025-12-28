توتر إسرائيلي تركي على إكس.. صور ودبابات ورسائل سياسية!

شهدت منصّة “إكس” تصاعداً جديداً في ما يُعرف بـ”حرب الكلمات” بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع التركية، بعد سلسلة من التدوينات الرمزية التي استخدمت الصور والعبارات لعرض القوة والرسائل القيمية لكل طرف.

ونشر الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي باللغة التركية صورة لعناصره الذين شاركوا بعمليات الإنقاذ في جنوب تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، حيث ظهر في الصورة جندي يرتدي زيّاً عسكرياً يحمل علم إسرائيل، مع تعليق يقول: “دون نسيان الماضي، نحو المستقبل”، فيما أضاف تعليقاً آخر: “الجيش الإسرائيلي ينقذ أرواح الناس في تركيا”، في رسالة ضمنية لتذكير أنقرة بالدعم الإنساني الذي قدمته تل أبيب.

وجاء هذا الرد بعد أن نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لدبابة تركية يقف عليها جندي مرفقة بتعليق: “قوي، شجاع / مقدام، ولا يخاف”، ورد الجيش الإسرائيلي بصورة مماثلة تظهر دبابة إسرائيلية يقف عليها جنديان يرفعان العلم الإسرائيلي مع تعليق: “قوي، حاسم / مصمّم، ذو شرف”.

ولم يقتصر التبادل على الرسائل العسكرية، إذ أعادت وزارة الدفاع التركية نشر صورة ثالثة، هذه المرة رمزية، دون سلاح أو دبابة، مع تعليق فلسفي يقول: “القوة ليست بالسلاح.. القوة الحقيقية تكمن في الثقة التي يوليها لك الأبرياء”، لتبرز الفلسفة القيمية المقابلة للنهج العسكري الإسرائيلي.

ويرى محللون أن هذا التبادل على وسائل التواصل الاجتماعي يمثل مناورة رمزية للتأكيد على اختلاف الخطاب العسكري والقيمي بين الطرفين، في ظل توترات دبلوماسية مستمرة بين أنقرة وتل أبيب، خاصة حول القضايا الإقليمية مثل الوضع في فلسطين وغزة، فضلاً عن التنافس على النفوذ السياسي والاستراتيجي في المنطقة.