توتر الأسواق العالمية يدفع بأسعار النفط والذهب إلى الصعود

تشهد الأسواق العالمية تقلبات مستمرة بفعل عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على أسعار النفط والذهب. وبينما تتأرجح أسعار النفط بسبب التغيرات في العرض والطلب، يواجه الذهب تذبذبات نتيجة تحركات المستثمرين والتغيرات في قيمة الدولار.

ووفق البيانات، “ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مواصلةً مكاسب اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين لتداعيات عقوبات جديدة على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب تراجع حدة لهجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه البنك المركزي”.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا أو 0.9% إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتًا أو 0.94% ليصل إلى 64.27 دولار للبرميل”.

وأوضحت رويترز أن “الأسواق تلقت دفعة إيجابية بعدما خفف ترامب من تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رغم انتقاداته الأخيرة له لعدم خفض أسعار الفائدة، كما أبدى ترامب مرونة في الملف التجاري مع الصين”، مشيرًا إلى “إمكانية خفض كبير في الرسوم الجمركية بعد التوصل لاتفاق، وإن لم تكن هذه التخفيضات كاملة”.

من جهة أخرى، “فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية، والتي تتهمها واشنطن بشحن مئات الملايين من الدولارات من الغاز المسال والنفط الإيراني إلى الخارج، في خطوة زادت من توترات الإمدادات العالمية”.

في المقابل، “تراجعت أسعار الذهب مع انحسار المخاوف السياسية والاقتصادية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3357.11 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 1.5% إلى 3366.80 دولار”، بحسب ما ذكرت وكالة”رويترز”.

ووفق البيانات، “سجّل المعدن الأصفر أمس مستوى قياسيًا جديدًا هذا العام عند 3500 دولار للأونصة، وسط توقعات من “جيه.بي مورغان” بتجاوزه 4000 دولار خلال العام المقبل”.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة 0.5% إلى 32.67 دولار، بينما تراجع كل من البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولار و933.72 دولار على التوالي”.