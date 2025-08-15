توتر بين باماكو وباريس.. مالي تعلن تورط المخابرات الفرنسية في انقلاب فاشل

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، مساء الخميس، عبر التلفزيون الرسمي، إحباط محاولة انقلاب عسكري كانت تهدف إلى الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم.

وأشارت الحكومة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن ضلوع أجهزة الاستخبارات الفرنسية في التخطيط والدعم لهذه المحاولة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الأمن والدفاع، فإن المخطط كان منظمًا بدقة واستهدف زعزعة استقرار البلاد من خلال استمالة ضباط وجنود داخل المؤسسة العسكرية، إضافة إلى تورط عناصر أجنبية، من بينهم مواطن فرنسي تم القبض عليه في موقع الأحداث.

وأكدت مصادر أمنية أن السلطات نفذت حملة اعتقالات واسعة منذ الساعات الأولى من المحاولة، طالت عشرات الضباط، بينهم شخصيات بارزة في الجيش، كما صادرت معدات وأجهزة اتصالات متطورة، يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتنسيق التحركات بين منفذي المحاولة والجهات الخارجية الداعمة لهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا، على خلفية تدهور العلاقات منذ تولي المجلس العسكري الحكم، وتنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل، مقابل تراجع نفوذ القوى الغربية التقليدية.