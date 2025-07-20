توتر داخل البيت الأبيض.. مسؤولون يصفون نتنياهو بـ«المجنون» ويحذرون من نفاد صبر ترامب

كشف موقع “أكسيوس” أن أجواء من الغضب تسود أروقة البيت الأبيض تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد التوتر بسبب القصف الإسرائيلي في سوريا، رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار برعاية أميركية.

ونقل الموقع عن ستة مسؤولين أميركيين قولهم إن نتنياهو “يتصرف كمجنون” و”طفل يرفض الانصياع”، معتبرين أن سلوكه المتهور يهدد الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق الاستقرار في سوريا. وقال أحدهم: “يقصف كل شيء طوال الوقت… هذا قد يقوض ما يحاول ترامب تحقيقه”.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية، ازداد القلق من أن تكون تحركات نتنياهو مدفوعة بضغوط داخلية، خصوصاً من الطائفة الدرزية في إسرائيل، متهمين إياه بتغليب حساباته السياسية على المصالح الإقليمية المشتركة. وعلّق أحدهم: “أجندته السياسية تغلب عليه، وهذا سيكون خطأً فادحاً على المدى الطويل”.

ورغم امتناع ترامب عن انتقاد نتنياهو علناً، أكد التقرير أن مسؤولين كباراً، من بينهم المبعوثان توماس براك وستيف ويتكوف، اشتكوا من التصرفات الإسرائيلية، خاصة بعد أن فاجأهم القصف الأخير على سوريا. وقال أحدهم: “الرئيس لا يحب أن يرى في التلفاز قصفاً لدولة يطمح لتحقيق السلام فيها ويقود مبادرة لإعادة إعمارها”.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف مقابل انسحاب القوات السورية من السويداء، وهو ما وافق عليه الأخير مؤقتاً.

من جهتها، أبدت إسرائيل دهشتها من رد الفعل الأميركي، معتبرة أن تدخلها في سوريا جاء لحماية الدروز، لا بدافع سياسي. وقال مسؤول إسرائيلي إن “الولايات المتحدة لا تفهم التزامنا تجاه المجتمع الدرزي، ونحن أوضحنا لهم أن التدخل كان ضرورياً”.

لكن البيت الأبيض يرى أن استمرار إسرائيل في فرض نفوذها العسكري داخل سوريا سيقوّض استقرار البلاد، ويحمل عواقب وخيمة على الجميع، بما في ذلك إسرائيل والدروز أنفسهم، وفق تعبير مسؤول أميركي كبير.

وختم “أكسيوس” تقريره بالإشارة إلى أن نتنياهو راهن مراراً على دعم ترامب—في غزة وإيران وسوريا—لكن مؤشرات متزايدة داخل الإدارة تُظهر أن هذا الدعم قد يكون بلغ حدّه الأقصى.

مفتي سلطنة عمان يدعو مصر والأردن لفتح المعابر مع غزة.. ويناشد شيخ الأزهر التدخل العاجل

دعا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، كلا من مصر والأردن، قادة وشعوبًا، إلى التحرك العاجل لفتح المعابر مع قطاع غزة، في ظل ما وصفه بالحصار الخانق والمأساة الإنسانية المتفاقمة، مطالبًا الأزهر الشريف بقيادة الشيخ أحمد الطيب بالتدخل للقيام بدوره في نصرة الشعب الفلسطيني.

وقال المفتي الخليلي في بيان نُشر على حسابه في منصة “X”، إن ما يحدث في غزة من موت بسبب الجوع والحصار “مأساة تسجلها وسائل الإعلام لحظة بلحظة”، مستنكرًا الصمت العربي والإسلامي أمام ما وصفه بـ”الظلم الذي لا يرضاه مسلم ولا عربي أصيل لأي إنسان، مسلماً كان أو غير مسلم”.

وأكد الخليلي أن “الكل مسؤول أمام الله”، مناشدًا الدول الإسلامية والعربية بضرورة المبادرة لإغاثة المنكوبين، مضيفًا: “نخص بهذه المناشدة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ولا ننسى دعوة العلماء، لا سيما الأزهر الشريف وعلماءه الكرام، للقيام بما عليهم من واجب ديني وأخلاقي”.

وختم مفتي سلطنة عمان بيانه بقوله: “اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. وحسبنا الله ونعم الوكيل”، داعيًا أصحاب الضمائر الحية حول العالم لتحمل مسؤوليتهم الإنسانية تجاه ما يجري في غزة.