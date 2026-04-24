خلافات «الناتو» تعود للواجهة.. واشنطن تدرس معاقبة الحلفاء

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، نقلًا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تبحث حزمة خيارات قد تشمل تعليق عضوية إسبانيا في حلف شمال الأطلسي، إلى جانب مراجعة موقفها من مطالب بريطانيا المرتبطة بجزر فوكلاند، ضمن إجراءات محتملة تستهدف بعض الحلفاء داخل الحلف.

وأفادت التقارير بأن رسالة بريد إلكتروني داخلية صادرة عن البنتاغون تضمنت مقترحات لمعاقبة دول أعضاء على خلفية رفضها تقديم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة، تشمل حقوق الوصول والتمركز والتحليق فوق أراضيها، في سياق العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران.

ووفقًا لما ورد في الرسالة، تُعد هذه التسهيلات عنصرًا أساسيًا في بنية عمل حلف شمال الأطلسي، ما يجعل رفضها موضع انتقاد داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

وشملت الخيارات المطروحة تقليص دور بعض الدول التي وُصفت بأنها مثيرة للمشاكل داخل هياكل الحلف، عبر إبعاد ممثليها من مناصب مؤثرة، في خطوة تعكس مستوى التوتر المتنامي داخل التحالف العسكري.

كما أشارت التسريبات إلى أن تعليق عضوية إسبانيا يحمل بعدًا رمزيًا، في ظل محدودية تأثيره العسكري المباشر على العمليات الأمريكية، دون توضيح آلية تنفيذ هذا الإجراء في حال اعتماده.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول في البنتاغون أن البيت الأبيض أعد تصنيفًا داخليًا للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وفق مستوى مساهماتها، ضمن تقييم شامل لطبيعة العلاقات داخل الحلف.

إيطاليا تحسم الجدل: لن تشارك في كأس العالم 2026 بدلاً من إيران

حسم وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، الجدل الدائر حول إمكانية مشاركة منتخب إيطاليا في كأس العالم 2026 بدلاً من منتخب إيران، مؤكداً رفض بلاده لأي طرح من هذا النوع.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن أبودي تأكيده أن إيطاليا لن تشارك في البطولة على حساب أي منتخب آخر، مشدداً على أن التأهل إلى كأس العالم يجب أن يُحسم داخل الملعب فقط، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو خارجية.

وجاءت هذه التصريحات رداً على مقترح قدّمه المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي، دعا فيه إلى منح إيطاليا فرصة استثنائية للمشاركة في البطولة بدلاً من إيران، وهو الطرح الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

وأوضح الوزير الإيطالي أن فكرة استبدال منتخبات مشاركة في البطولة “غير مناسبة وغير قابلة للتطبيق”، مؤكداً أن العدالة الرياضية تمثل الأساس في البطولات الكبرى، وأن إعادة منح فرص التأهل بقرارات استثنائية أمر مرفوض.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد خسارته في الملحق الأوروبي، فيما لا يزال موقف المنتخب الإيراني من المشاركة غير محسوم بشكل نهائي، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين رياضيين في طهران.

من جانبه، قال زامبولي إنه اقترح الفكرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في سياق ما وصفه بـ”الدبلوماسية الرياضية”، مشيراً إلى أن المقترح جاء وسط توترات سياسية بين واشنطن وطهران.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وهي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتوزيع المباريات على 16 مدينة مستضيفة.