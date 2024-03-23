توتر في الهند بعد اعتقال رئيس وزراء دلهي قبل الانتخابات العامة

لببى آلاف الهنود دعوة إلى احتجاجات في العاصمة الهندية يوم الجمعة، بعد اعتقال رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال، قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، دعا كبار قادة حزب آم آدمي (AAP)، الذي يسيطر على الحكومة المحلية في دلهي، إلى مظاهرات على مستوى البلاد أمام مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (BJP) بعد أن قام فريق من وكالة الجرائم المالية باعتقال كيجريوال في وقت متأخر من يوم الخميس بتهمة الفساد المزعوم. .

يرأس حزب بهاراتيا جاناتا الحكومة الفيدرالية التي تمارس السيطرة على مديرية الإنفاذ (ED)، وكالة الجريمة المركزية التي اعتقلت كيجريوال.

وقال زعيم AAP جوبال رأي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الاعتقال يوم الخميس: “أناشد الجميع الاحتجاج أمام مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا في جميع أنحاء البلاد ضد هذه الديكتاتورية”.

ويعد كيجريوال من بين زعماء المعارضة البارزين الذين يتحدون حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقررة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وكثفت قوات الأمن يوم الجمعة تواجد الشرطة في العاصمة، خاصة بالقرب من مكتب مديرية إنفاذ القانون، حيث يُحتجز كيجريوال حاليًا.

ويتعلق اعتقال كيجريوال بقضية سياسة المشروبات الكحولية في العاصمة، والتي تهدف إلى الحد من سيطرة الحكومة على مبيعات الكحول في نيودلهي.

وأدان زعماء المعارضة عبر الخطوط الحزبية الاعتقال ووصفوه بأنه “اضمحلال للديمقراطية”، باعتباره أحد أكثر الأصوات المنتقدة ضد مودي، الذي يسعى لولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات المقبلة.