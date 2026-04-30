توتر متصاعد بين باكستان وأفغانستان.. القصف يطال المناطق السكنية

أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن خمسة أشخاص أُصيبوا بجروح، الأربعاء 29 أبريل، إثر هجوم نفذته حركة طالبان أفغانستان استهدف منطقة أنجور أدا في وزيرستان الجنوبية جنوب غرب باكستان، في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات على الشريط الحدودي بين البلدين.

ووفقاً لما نقلته قناة جيو الباكستانية عن مصادر أمنية، فإن الهجوم تم عبر إطلاق قذائف هاون من داخل الأراضي الأفغانية، حيث سقطت القذائف على مناطق سكنية مأهولة بالسكان في الجانب الباكستاني من الحدود.

وأضافت المصادر أن إحدى القذائف أصابت منزلاً بشكل مباشر، ما أسفر عن إصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة، نُقلوا إلى مرافق طبية لتلقي العلاج، فيما وُصفت بعض الإصابات بالمتوسطة.

وتقع منطقة أنجور أدا ضمن إقليم وزيرستان الجنوبية، وهي منطقة قبلية ذات تضاريس جبلية تقع على الحدود المباشرة مع أفغانستان، وتُعد من أكثر المناطق حساسية أمنياً نتيجة النشاط المسلح المستمر والتداخلات الحدودية المعقدة بين الجانبين.

ويأتي هذا الهجوم في سياق حالة من التوتر الأمني المتكرر على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث تتبادل إسلام آباد وكابل الاتهامات بشأن استهداف مناطق مدنية وعسكرية، وسط استمرار نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، ينفذ الجيش الباكستاني عملية عسكرية واسعة تحت اسم “غضب الحق”، انطلقت في 26 فبراير 2026، وتستهدف وفق السلطات مواقع تابعة لحركة طالبان أفغانستان وعناصر تصفهم بـ”المسلحين عبر الحدود”، بهدف الحد من الهجمات المتكررة.

وشهد شهر أبريل 2026 تصعيداً ملحوظاً في وتيرة الخروقات الأمنية على الشريط الحدودي، مع تسجيل حوادث متكررة لإطلاق قذائف واستهداف مناطق سكنية، ما زاد من حالة التوتر بين الجانبين وأثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهات.

وتتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من أن استمرار هذه التطورات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل هشاشة الوضع الأمني في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، وصعوبة ضبط الجماعات المسلحة النشطة هناك.

هذا وتُعد المناطق القبلية في شمال غرب باكستان من أكثر المناطق اضطراباً منذ عقود، بسبب وجود جماعات مسلحة ونشاط عابر للحدود، ما جعلها محوراً دائماً للتوتر بين باكستان وأفغانستان، خاصة في ظل تباين المواقف بشأن ضبط الأمن الحدودي.