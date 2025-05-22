تصعيد خطير.. إيران تحذر من «ثمن باهظ» لأي هجوم وإسرائيل تلوّح بضرب المنشآت النووية

في تصعيد جديد يعكس التوتر المتزايد في ملف البرنامج النووي الإيراني، أعلن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن بلاده تملك “القدرة الكاملة على تصنيع السلاح النووي”، لكنه أكد أن “المرشد الأعلى علي خامنئي حرّم ذلك شرعاً”، مشددًا على أن “إيران لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية”.

وجاءت تصريحات كوثري، وهو جنرال في الحرس الثوري، في وقت حساس قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن، المقررة غدًا الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال إن “المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تؤدي إلى أي نتيجة”، معتبرًا أن “تخصيب اليورانيوم هو العمود الفقري لأي برنامج نووي”، ومشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية تهدف إلى “منع إيران من الحصول على حقها الطبيعي في التكنولوجيا النووية السلمية”.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، محذرًا من أن أي اعتداء على إيران “سيُقابل برد قاسٍ وسيكلف العدو ثمناً باهظاً”.

وقال باقري في تصريحاته اليوم الخميس: “نحن على أهبة الاستعداد الكامل، وأي هجوم على إيران لن يحقق أهدافه وسيندم من أقدم عليه”.

في المقابل، كشفت مصادر إسرائيلية لموقع “أكسيوس” عن استعدادات عسكرية إسرائيلية مكثفة لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال انهيار المحادثات.

وأكدت أن “الجيش الإسرائيلي يرى أن فرصته لتنفيذ ضربة ناجحة قد تتلاشى قريبًا”، وسط تغير في تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من احتمالية التوصل إلى اتفاق إلى توقع انهيار وشيك للمفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر فشل المحادثات على أمل أن يفتح ذلك الباب أمام تدخل أمريكي مباشر أو ضوء أخضر من الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ ضربة استباقية.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تؤكد أن إسرائيل تستعد بالفعل لتنفيذ ضربات عسكرية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، دون أن يتضح ما إذا كان القرار النهائي قد اتُّخذ.

في إيران، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن “تخصيب اليورانيوم سيستمر، سواء باتفاق أو دون اتفاق”، فيما شدد البرلمان الإيراني على أن بلاده “لن تتنازل عن حقوقها النووية”، متهمًا الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي.

من جانبه، أبدى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تشكيكه في جدوى المفاوضات، وقال إن “الطلبات الأمريكية غير واقعية”، وإنه “لا يمكن جلب إيران إلى طاولة التفاوض بالتهديد”، مشيرًا إلى أن “المفاوضات الحالية لن تختلف كثيرًا عن مفاوضات عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي”.

وكانت الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن قد انتهت الأسبوع الماضي في العاصمة العمانية مسقط دون تحقيق تقدم ملموس، واستمرت لثلاث ساعات فقط، فيما تبقى الجولة المقبلة اختبارًا حاسمًا لمسار الأزمة.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة والتصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، وعودة سياسة “الضغوط القصوى” التي تبنتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام.