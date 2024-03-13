توجه عام في الجامعات الأمريكية لإلغاء تفضيلات القبول التي تضر بمبدأ الجدارة

يسود توجه عام في الجامعات والمدارس الأمريكية، لإلغاء تفضيلات القبول التي يحصل عليها الطلبة بناء على إرثهم العائلي وعلاقاتهم مع خريجين أو أساتذة في المؤسسات التعليمية أو ما يسمى (الامتياز الوراثي).

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن إن استمرار التفضيلات الأسرية في المؤسسات التعليمية لا يزال يؤدي إلى تآكل مبدأ الجدارة.

وفي هذا الصدد، أصبحت فيرجينيا أحدث ولاية تحظر على جامعاتها تقديم أي معاملة تفضيلية في قرارات القبول على أساس العلاقة العائلية لمقدم الطلب مع الخريجين أو المانحين.

كما حظرت كولورادو التفضيلات القديمة في الجامعات العامة في عام 2021، وتوقف نظام جامعة كاليفورنيا عن النظر في الإرث بعد أن حظر الناخبون (العامل الإيجابي) في الجامعات العامة في استفتاء عام 1996، وتوقفت العديد من المدارس الحكومية الرائدة، من الولايات التي يديرها الجمهوريون مثل تكساس وجورجيا إلى الولايات التي يديرها الديمقراطيون مثل إلينوي، عن النظر في علاقات الخريجين.

واكتسبت المساعي المستمرة منذ عقود لإنهاء الاعتبار الخاص لأصحاب العلاقات الجيدة زخمًا جديدًا، بعد أن قيدت المحكمة العليا (العامل الإيجابي) على أساس العرق في يونيو الماضي، وأصبح الظلم في القبولات القديمة أكثر وضوحا حيث أن المدارس ليست قادرة على إعطاء دفعة للمتقدمين من السود والأسبان الذين كانوا تاريخيا محرومين من الالتحاق بالتعليم العالي النخبوي، لكنها لا تزال قادرة على مساعدة المتقدمين الذين حضر آباؤهم.

ونظرًا لأن حكم المحكمة العليا أثر على سياسات القبول في الجامعات العامة والخاصة، فإن الولايات تبحث في اتخاذ إجراءات صارمة ضد القبول القديم في كلا النوعين. وتناقش ولايتي كونيتيكت وماساتشوستس، موطن جامعتي ييل وهارفارد، على التوالي، التدابير اللازمة لمنع قبول الإرث في مؤسسات التعليم العالي في ولايتيهما.

كما أقر مجلس مندوبي ولاية ماريلاند مشروع قانون الشهر الماضي للحد من النظر في حالة الإرث في الجامعات العامة والخاصة، وهو في انتظار اتخاذ إجراء في مجلس شيوخ الولاية.

وهذه القضية تحظى بدعم الحزبين، ويريد السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا) البناء على قانون فرجينيا من خلال إقرار قانون فيدرالي يمنع المدارس من استخدام علاقة مقدم الطلب مع الخريجين أو الجهات المانحة باعتبارها “عاملاً حاسماً”.