توجيهات مشددة لتعزيز الانضباط والجاهزية في صفوف «إدارة إنفاذ القانون»

في إطار خطة المتابعة الدورية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني والانضباط الوظيفي، نظّمت الإدارة العامة للعمليات الأمنية صباح الأحد، جمعًا موسّعًا لأعضاء إدارة إنفاذ القانون، بحضور مدير الإدارة اللواء عبدالحكيم الخيتوني.

وافتُتح اللقاء بمحاضرة توجيهية ألقاها اللواء الخيتوني، شدد فيها على أهمية الجاهزية التامة، والالتزام الصارم بالتعليمات، والعمل بروح الفريق الواحد وبأعلى درجات المهنية والمسؤولية في تنفيذ المهام الأمنية دون تهاون أو تقصير.

وأكد الخيتوني ضرورة الظهور بالمظهر الشرطي الرسمي واللائق، باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ هيبة رجل الأمن وتعزيز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة، مشددًا على أن الانضباط والالتزام في الميدان يمثلان انعكاسًا مباشراً لمصداقية العمل الأمني.

كما دعا إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الأقسام والوحدات التابعة للإدارة، بما يسهم في تنفيذ المهام بكفاءة عالية وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة والجاهزية في مختلف الظروف.

وأضاف: “العمل الأمني ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة وطنية سامية نتحمل فيها مسؤوليات جسيمة في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد”.

وفي ختام اللقاء، تم توزيع المهام الميدانية على الأعضاء، حيث انطلقت الدوريات الأمنية لتنفيذ الخطة الموضوعة، تأمينًا للمناطق المستهدفة وتعزيزًا للتواجد الأمني في الشوارع والميادين العامة.