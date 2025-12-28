توحيد الجهود بين «هيئة الرقابة والأعلى للدولة» لحماية المال العام

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه والوفد المرافق له اجتماعًا مع لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة بمقر المجلس، لمناقشة الملفات المشتركة المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز العمل الرقابي.

واطلع الطرفان خلال الاجتماع على القضايا ذات الطابع الرقابي، وتبادل المعلومات، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لمكافحة الفساد، إلى جانب بحث آليات تعزيز الحوكمة والشفافية ومتابعة الإنفاق العام.

كما تم استعراض إجراءات إقفال الحسابات الختامية وفق الخطط الموضوعة من الهيئة، إضافة إلى إحكام الرقابة على التعيينات في المناصب القيادية بالدولة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وتضمن الاجتماع مناقشة بيانات التقرير السنوي الرابع والخمسين للهيئة لعام 2024م، وما تضمنه من إجراءات اتخذتها الهيئة وفق أحكام التشريعات الناظمة لمهامها، بما يشمل الوضع المالي والاقتصادي والإداري للدولة، وذلك لتحقيق رقابة مجتمعية شاملة تتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الموثّقة لتكون مرجعًا آنيًا ومستقبليًا.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود والتنسيق المؤسسي لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، ودعم استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحويل المخرجات الرقابية إلى إجراءات عملية تخدم الصالح العام.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهيئة لدعم مسار الإصلاح الإداري والمالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرقابية والتشريعية لتحقيق الاستقرار المؤسسي والحوكمة الرشيدة.