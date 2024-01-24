توحيد الجهود لدعم المبادرة الأممية.. محور لقاء «الدبيبة» بالمبعوث الأمريكي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمى برنت، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا جوش هارس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء ناقش سُبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات، إلى جانب دعم اللجنة المالية في مهامها.

وبحث الطرفان، دعم الجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي، لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات باعتباره مطلب كل الليبيين.