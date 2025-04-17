توحيد الجهود للتصدي للاجتياح الكبير لـ«الجراد الصحراوي» الذي طال معظم مدن الجنوب

في إطار توحيد الجهود للتصدي للاجتياح الكبير للجراد الصحراوي الذي طال معظم مدن جنوب ووسط وشرق ليبيا، عقد المهندس صلاح موسى إمبارك، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي، اجتماعًا في مكتبه مع محمد الأمين حموني، الرئيس التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الغربية، وزين محسن، عضو الهيئة، لدراسة الوضع وتقييم الاحتياجات.

وشهد الاجتماع “حضور المهندس عبد الحكيم الشيباني، مدير الإدارة الفنية، ولطفي بكار، عضو اللجنة الإدارية، حيث قدّم الدكتور خالد قدقود، عرضًا تفصيليًا مدعومًا بخرائط توضح حركة أسراب الجراد وتأثيراتها الكبيرة على الأراضي الزراعية”.

كما استقبل الدكتور محمد التركي، وكيل وزارة شؤون الديوان والاستصلاح الزراعي، وفد الهيئة في مكتبه، “معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة ودعمه للعمل المشترك في مواجهة هذه الأزمة البيئية”.