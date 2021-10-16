توحيد المؤسسة العسكرية.. محور لقاء رئيس المجلس الرئاسي بـ«الناظوري»

التقى رئيس المجلس محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، قائد قوات حفتر المُكلف الفريق عبد الرازق الناظوري.

وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.

كما بحث اللقاء، مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.