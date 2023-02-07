توحيد المؤسسة العسكرية وتوزيع الثروة.. أهم محاور لقاء المبعوث الأممي بـ«حفتر»

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، في بنغازي، مع خليفة حفتر.

وأفاد المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

واتفق الطرفان على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

وطلب المبعوث الأممي من حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنى على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، كون ذلك سيسهم ذلك في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا، وفق قوله.

كما اتفق الطرفان على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي