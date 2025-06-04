توزيع تعويضات المتضررين من الحرائق في الأصابعة.. خطوة أولى نحو التعافي

باشرت بلدية الأصابعة صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025م، عملية توزيع صكوك التعويضات المالية للمواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وذلك في مقر ديوان البلدية، بحضور عميد البلدية المهندس عماد المقطوف وعدد من مدراء الإدارات بالمجلس البلدي.

وأوضح عميد البلدية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات وزير الحكم المحلي المكلّف، عبد الشفيع الجويفي، وبناءً على توجيهات رئيس لجنة التعويضات، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى التركي، حيث تم صرف الدفعات بصورة فورية وعاجلة للتخفيف من آثار الكارثة على المتضررين.

وأشار المقطوف إلى أن عملية التعويض تتم على دفعات متتابعة، وقد تم الانتهاء من صرف الدفعتين الأولى والثانية، في حين من المتوقع استكمال صرف الدفعات المتبقية فور استلام المخصصات المالية من الوزارة.

كما أكد عميد البلدية أن عمليات الكشف على بقية المنازل المتضررة ستستأنف بعد عطلة عيد الفطر، تحت إشراف خبراء من المباحث الجنائية، لضمان شمول جميع المتضررين في منظومة التعويضات.

ومن جانبه، باشرت إدارة الشؤون المالية في البلدية بتسليم الصكوك للمستحقين، وسط تنظيم وإشراف مباشر من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

وفي ختام حديثه، وجه عماد المقطوف الشكر والتقدير لوزارة الحكم المحلي على تعاونها ووقوفها إلى جانب البلدية وسكانها في هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة حتى إتمام صرف التعويضات لكافة المستحقين.