إمدادات طبية حيوية تصل إلى المستشفيات.. تعزيز الرعاية الصحية في كل المناطق

تواصل مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، تسليم احتياجات المؤسسات الصحية بمستوياتها الثلاث المنتشرة في مختلف مدن ومناطق البلاد، ويشمل ذلك مدن شرق وغرب وجنوب ووسط ليبيا، حيث تم توزيع شحنات من الأدوية العامة على عدة مرافق صحية.

وتسلمت عدد من المستشفيات والمراكز الصحية شحنات من الإمدادات الطبية، منها مستشفى الحرابة، مخازن الصيدلة في صرمان، إدارة الخدمات الصحية في المردوم، مركز غسيل الكلى في غريان، مؤسسة الإصلاح والتأهيل في عين زارة، مستشفى الداوون القروي، والعديد من المرافق الأخرى في مختلف المدن الليبية مثل العزيزية، زوارة، قصر بن غشير، ويفرن.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لضمان توفير الإمدادات الطبية بشكل مستدام، وذلك لتحسين كفاءة المرافق الصحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.