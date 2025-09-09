توزيع شحنات جديدة من «أدوية السكري» على المراكز الصحية

في إطار تنفيذ مخرجات العطاء العام، ووفق الخطة المعتمدة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لضمان وصول العلاج لمستحقيه، شرع جهاز الإمداد الطبي اليوم في توزيع دفعات جديدة من أدوية السكري على عدد من المرافق الصحية في مختلف مناطق البلاد.

وشملت الشحنات أصنافًا أساسية من الأنسولين، من بينها:

• NOVORAPID FLEXPEN

• INSULTARD

• ACTRAPID (vial)

وقد تم توريد هذه الأدوية إلى مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات، من أبرزها:

• جهاز الإمداد الطبي – فرع الوسطى

• مجمع عيادات غوط الشعال

• مجمع عيادات البدري

• مجمع عيادات قرطبة

• مجمع عيادات زاوية الدهماني

• مستشفى طرابلس الجامعي

• مستشفى السكر – مسلاتة

ويأتي هذا التوزيع في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الإمداد الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان تدفق الأدوية الحيوية، واستمرار توفير العلاج لمرضى السكري، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.