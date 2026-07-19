توزيع هواتف مجانية وخدمات رقمية.. تعهدات انتخابية «مثيرة للجدل» في البرازيل

تعهد المرشح لرئاسة البرازيل فلافيو بولسونارو بتوفير خدمة الإنترنت لنحو 70 مليون امرأة في البلاد، ضمن برنامج انتخابي يحمل اسم “البرازيل من أجل النساء” (Brasil por Elas)، مؤكدًا أن خطته تهدف إلى توسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية وربط المواطنين بالمنصات الحكومية.

وقال فلافيو بولسونارو، خلال تقديم برنامجه عبر قناته على منصة “يوتيوب”، إن حملته الانتخابية أجرت مباحثات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البرازيل، مشيرًا إلى أن الشركات أبدت اهتمامًا بالمشاركة في مشروع يتيح للفئة المستهدفة الوصول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وأوضح المرشح البرازيلي أن الخطة لا تقتصر على توفير الاتصال بالشبكة، بل تشمل أيضًا بحث إمكانية تأمين الهواتف المحمولة للأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة المالية على شراء الأجهزة، بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات الرقمية.

وأكد بولسونارو أن البرنامج يسعى إلى إنشاء قناة موحدة تساعد النساء على الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، من خلال منصة رقمية تتضمن مساعدًا افتراضيًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يحمل اسم “ماريا”.

وأشار المرشح إلى أن المساعد الرقمي سيكون قادرًا على تقديم المعلومات للمستخدمين عبر الأوامر الصوتية أو الكتابية، إضافة إلى مساعدتهم في إنجاز مجموعة من الخدمات، من بينها حجز المواعيد الطبية، والبحث عن دور الحضانة، والوصول إلى فرص العمل، وإنشاء مشاريع خاصة، والتقدم للحصول على قروض موجهة لريادة الأعمال، فضلًا عن طلب أشكال مختلفة من الدعم والمساعدة.

وقال بولسونارو إن توفير الإنترنت يمثل خطوة أساسية لتمكين النساء من الاستفادة من الخدمات العامة وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن المشروع يمكن أن يتوسع مستقبلًا ليشمل فئات أخرى داخل المجتمع، من بينها كبار السن.

ويأتي طرح البرنامج في وقت أصبحت فيه الرقمنة وتوسيع الوصول إلى الإنترنت من أبرز الملفات المطروحة في النقاش السياسي داخل العديد من الدول، حيث تسعى الحكومات والمرشحون للانتخابات إلى تقديم مبادرات تربط التكنولوجيا بتحسين الخدمات العامة وتقليل الفجوات الاجتماعية.

وفي البرازيل، يمثل توسيع الوصول إلى الإنترنت تحديًا مرتبطًا بالتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق والفئات المختلفة، إذ لا تزال شرائح من السكان تواجه صعوبات في الحصول على الأجهزة الرقمية أو خدمات الاتصال، ما يجعل ملف التحول الرقمي حاضرًا بقوة في البرامج السياسية.

ويحاول فلافيو بولسونارو، من خلال برنامج “البرازيل من أجل النساء”، تقديم رؤية تعتمد على التكنولوجيا كوسيلة للوصول إلى الخدمات الحكومية، مع التركيز على النساء باعتبارهن الفئة الرئيسية المستهدفة من المبادرة.