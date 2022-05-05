توسعة طريق جزيرة القدس – أبومشماشة بطرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، البدء في توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس والإشارة الضوئية أبومشماشة وسط العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت المديرية، فإن ذلك يأتي في إطار القضاء على الاختناقات المرورية وسط العاصمة.

وباشرت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور بالبدء في فتح وتوسعة المسار الرابط بالإشارة الضوئية أبومشماشة وجزيرة القدس لتصبح حركة سير ذهابا وإيابا ومسار آخر يربط بين جزيرة جنة العريف والإشارة الضوئية أبومشماشة ذهابا وإيابا واستبدال الإشارة الضوئية بجزيرة دوران تربط بين المسارات.

الان || البدء في توسعة الطريق الرابط بين جزيرة القدس والإشارة الضوئية أبومشماشة وسط العاصمة . 5 مايو 2022 في إطار… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في الخميس، ٥ مايو ٢٠٢٢