توسيع آفاق التعاون.. لقاء ليبي يمني لتعزيز التنسيق الدولي

استقبل اللواء نور الدين أبوجريدة، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، العميد الدكتور عبد الخالق الصلوي، مدير إدارة التعاون الدولي والشرطة الجنائية بوزارة الداخلية في جمهورية اليمن، والذي يزور ليبيا في إطار زيارة عمل رسمية لجهاز المباحث الجنائية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء المكاتب بالإدارة ورئيس مكتب العلاقات بجهاز المباحث الجنائية، “مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك، وإمكانية إقامة برامج تدريبية وتنسيقية بين البلدين في مجالات العمل الأمني والتعاون الدولي”.

هذا وتمتد العلاقات بين ليبيا واليمن لعقود طويلة، حيث تجمع البلدين روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين جهودًا لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الأمنية والدبلوماسية”.