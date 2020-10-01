توصل تركيا واليونان لآلية عسكرية لحل النزاعات شرقي المتوسط

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي “ناتو”،ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن ستولتنبرغ قوله: “تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو”.

وأضاف في بيان اليوم: “عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط”.

وأشار إلى أن “هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو”.

ورحب ستولتنبرغ “بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط”.

يأتي ذلك في حين بلغ التوتر أوجه، في أواخر أغسطس الماضي، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.