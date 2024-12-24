توصيات للتعامل مع المنخفض الجوي في شمال وشرق ليبيا



دعت غرفة العمليات والطوارئ المركزية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية إلى الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة التي قد تتعرض لتجمع المياه والسيول، والقيادة بحذر شديد، خاصة على الطرقات المتأثرة بالأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الممتلكات والأفراد.

وذلك نتيجة تأثر المنطقة الشرقية بمنخفض جوي وفقًا للتوقعات والتنبؤات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن يصاحب هذا المنخفض هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة قد تؤدي إلى تجمع المياه وحدوث سيول في بعض المناطق المنخفضة.

ودعت الغرفة للتبليغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة، يرجى التواصل مع غرفة العمليات والطوارئ المركزية على الأرقام التالية:

📞 0910912743

📞 0910912742

وأكدت وزارة الصحة على جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي مستجدات، وتدعو الجميع للتعاون من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مسارات الأودية والأماكن المنخفضة، والابتعاد كذلك عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المتوقعة على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، “فإن الرياح ستكون من نشطة إلى قوية وتتراوح سرعتها من 50 إلى 80 كم في الساعة، وستكون أكثر شدة على المنطقة الغربية ومناطق الخليج وأجدابيا وما جاورها، مع انخفاض في درجات الحرارة”.

وننوه المركز إلى أن “الأمطار ستشمل معظم مناطق الشمال وخاصة شرق البلاد، وستكون متفرقة من جيدة إلى غزيرة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع”.

كما حذر الصيادين من حالة البحر الذي “سيكون شديد الاضطراب على كامل الساحل الليبي، وارتفاع الموج إلى حوالي 5 أمتار”.