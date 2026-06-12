توضيح رسمي بشأن تداول أسئلة الامتحانات عبر «مواقع التواصل الاجتماعي»

أكد المركز الوطني للامتحانات أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي قبل الموعد الرسمي لانطلاق الامتحانات لا يُصنف ضمن حالات تسريب الأسئلة، موضحاً أن المحتوى المتداول في هذه الفترة يقتصر غالباً على صور لأسئلة قديمة أو نماذج امتحانية يعاد نشرها بهدف التشويش على الطلبة واستقطاب التفاعلات والمشاهدات.

وأوضح مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، في بيان صادر عن المركز، أن الجهات المختصة ستتابع الصفحات التي تنشر هذا النوع من المحتوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار البيان إلى وجود فارق واضح بين التسريب والغش، مبيناً أن نشر أي جزء من أسئلة الامتحانات خلال الزمن الرسمي المحدد للاختبار يُعد إخلالاً بواجب المحافظة على سرية الامتحانات وخيانةً للمسؤوليات الموكلة إلى الجهات والأشخاص المكلفين بذلك.

وأضاف أن المركز لن يتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في نشر أو تداول أسئلة الامتحانات أثناء انعقادها، وذلك وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة.

كما شدد المركز على أن التلميذ أو الطالب يتحمل المسؤولية عن تصوير ورقة الأسئلة أو نشرها خلال زمن الامتحان، باستثناء الحالات التي يقوم فيها بالإبلاغ فوراً عن تعرضه لسحب الورقة أو تصويرها من قبل أحد المكلفين دون إرادته.

ودعا المركز الوطني للامتحانات الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المضللة المتداولة عبر بعض الصفحات الإلكترونية، والتركيز على التحصيل العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات.

وأكد أحمد مسعود أن النجاح والتفوق يرتبطان بالاجتهاد والمثابرة، وليس بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع التلاميذ والطلبة، وموجهاً الشكر للمعلمين والمراقبين على جهودهم في إنجاح العملية الامتحانية.