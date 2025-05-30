توضيح رسمي حول «الآلة الحاسبة» المسموح بها في امتحان الشهادة الإعدادية

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية توضيحاً حول ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي المتعلق بنوع الآلة الحاسبة المسموح باستخدامها خلال امتحان مادة الرياضيات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح المركز أن المقصود بعبارة “الآلات العادية” الواردة في نص الكتاب الرسمي، هي الآلة الحاسبة من نوع Casio fx 991، والتي تُعد آلة علمية غير قابلة للبرمجة، ولا تحتوي على خصائص تخزين النصوص أو الاتصال اللاسلكي، ما يجعلها مطابقة للمعايير المسموح بها في اللائحة المنظمة للامتحانات.

وأكد أحمد مسعود، مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أن هذا التوضيح يأتي في إطار حرص المركز على ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وتفادي أي سوء فهم قد يسبب إرباكاً للتلاميذ أو أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

وختم بالتمنيات لجميع التلاميذ بالتوفيق والنجاح في امتحاناتهم.