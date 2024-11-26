توطيد العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا

قام سفير إيطاليا لدى ليبيا “جيانلوكا ألبريني” رفقة أعضاء في السفارة، بزيارة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد العام محمد الرعيض، والمدير العام والمستشارين بالاتحاد، ورئيس غرفة طرابلس “أنور أبوستة”، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “امحمد الدرويش”.

وعقد اجتماع بين الجانبين الإيطالي والليبي؛ “تم التطرق فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وأعرب فيه الطرفان عن رغبتهما في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطويرها بما يخدم صالح البلدين، خاصة أن دولة إيطاليا تحتل المركز الأول كشريك اقتصادي لدولة ليبيا، وأهم مستثمر في قطاع النفط والغاز”.

كما أبدى الطرفان “رغبتهما في تنمية وتطوير التعاون في عدة مجالات؛ منها مجال السياحة والطيران والتدريب والتكوين المهني، وأكدا على الرابط التاريخيّ والجغرافي الذي يربط البلدين؛ ليمكن إيطاليا من أن تكون بوابة أوروبا لليبيا وتكون ليبيا بوابة أفريقيا لإيطاليا”.

وعبر الطرفان “عن ارتياحهما للنتائج الإجابية التى حققها المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الأخير بطرابلس، واتفقا على مواصلة التعاون وتذليل الصعاب التي تعوق نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

"زيارة السفير الإيطالي إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة" قام سعادة سفير إيطاليا لدى ليبيا السيد "… تم النشر بواسطة ‏الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة -ليبيا‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤