توطين العلاج في الداخل.. «شكشك» يشدّد على أنّ هذا الهدف يجب أن تتظافر له الجهود

شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك؛ على أنّ توطين العلاج بالداخل، هو الهدف الذي يجب أن تتظافر فيه كل الجهود من أجل تحقيقه في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ديوان المحاسبة مع المديرين العامين لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية والمركز الوطني للقلب تاجوراء ومستشفى العيون، بالإضافة الى رئيس قسم العلاج الاشعاعي بمركز طرابلس الطبي وبحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد شكشك على أهمية تحمل المسؤولية في إيفاد الحالات المستحقة دون وساطة أو محسوبية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الالتزام بخطة استراتيجية واضحة ومحددة تفضي إلى نقل المعرفة من حيث الإدارة الصحية أو تقديم العلاج ذاته.

وبحسب ديوان المحاسبة فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بوضع ضوابط لإصدار رسائل العلاج بالخارج، والحد من الإسهال المفرط في هذه المراسل، بالإضافة إلى إعداد قائمة نمطية تتضمن الشروط والمعايير للحالات ‏التي تتطلب العلاج في الخارج.

كما شدد الاجتماع على أن الاعتماد على الإيفاد يكون وفقا للمنظومة الإلكترونية ومن خلال المراكز المتخصصة وذات العلاقة، وهي ذاتها من تتولى متابعة الحالة ومواكبتها.

وأشار الاجتماع إلى متابعة الحالات الموفدة إلى الساحة المصرية تأسيسا على الاتفاقيات الموقعة والتي سيتم توقيعها في المستقبل القريب، على أن تتولى المراكز المتخصصة إبرام وتوقيع العقود التنفيذية بما يضمن الاستفادة من برامج التدريب والتطوير المتضمنة لهذه العقود.