توظيف مبلغ مليون يورو لدعم العودة الآمنة لنازحي طرابلس

وقعت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لو فرابر دو هيلين، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو.

وبحسب بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن الاتفاقية تلتزم فرنسا بموجبها بمليون يورو لدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادفة إلى العودة الآمنة للنازحين في طرابلس الكبرى.

وستنفذ هذه المبادرة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لإزالة الألغام والمتفجرات ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في المناطق المتضررة بجنوب طرابلس.

وتحقيقا لهذه الغاية، ستستفيد وزارة الداخلية من تسليم المعدات والمركبات وتوفير التدريب للشرطة العلمية ووحدة الحماية المدنية في طرابلس لتكون قادرة على تنفيذ إزالة هذه المخلفات للسماح للنازحين بالعودة إلى بيوتهم، بحسب البيان.



وصرحت السفيرة لو فرابر دو هيلين خلال حفل التوقيع قائلة: “من المهم دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في جهودها لإزالة الألغام وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم في طرابلس”.

ولفتت السفيرة الفرنسية إلى أن هذه المساهمة ستدعم أيضاً سلامة أفراد وزارة الداخلية الذين يعملون في هذه المناطق المتضررة من جنوب طرابلس، ويخاطرون بحياتهم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا .

من جانبه قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “أدى الصراع في هذا البلد إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتشريد أكثر من أربعمائة ألف ليبي حاليا.. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم السكان في ليبيا في طريقهم إلى التعافي وتحقيق الاستقرار والمرونة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وبدعم من فرنسا، نهدف إلى مساعدة وزارة الداخلية على استعادة المناطق المتضررة من الحرب في جنوب طرابلس للسماح بعودة آمنة للنازحين.. كما ندعم جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تبذلها الحكومة الليبية لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

هذا وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق بتنفيذ المبادرة خلال الأشهر الـ7 المقبلة للسماح لأكثر من 200.000 شخص بالعودة إلى ديارهم في طرابلس.