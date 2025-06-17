توظيف 7000 خريج نفطي يقترب من الانطلاق الرسمي في شركات القطاع

عقد المهندس مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعاً هاماً اليوم بحضور مدير عام الموارد البشرية وإدارة التدريب، لمتابعة آخر مستجدات مشروع (7000+) الذي يهدف إلى توظيف خريجي التخصصات النفطية ضمن شركات القطاع النفطي.

وأكد المشرفون على المشروع أن مرحلة التدريب اكتملت بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة التنسيب للشركات 98%، مع الاستعدادات النهائية لتنسيب الدفعة الأخيرة من المنتسبين، المقرر اعتمادها يوم الأحد المقبل بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي وفق بيانات مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل.

كما وجّه المهندس سليمان بالبدء في دراسة مقترح لاستقبال دفعة جديدة من خريجي التخصصات النفطية مع بداية العام المقبل، في خطوة تؤكد التزام المؤسسة الوطنية للنفط بدعم الكفاءات الليبية الشابة وتمكينها من الاندماج الفعّال في سوق العمل النفطي.