توعية المواطنين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات واختيار ممثليهم بالمجالس البلدية

تتواصل حملات التوعية الانتخابية التي تنظمها سفيرات التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في نطاق البلديات المستهدفة وضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، وذلك تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية.

وتهدف هذه الحملات إلى “توعية المواطنين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لضمان مشاركتهم في الانتخابات الجارية واختيار ممثليهم في المجالس البلدية”.

وشهدت البلديات المستهدفة خلال الأيام الأخيرة المقررة للتسجيل، “مزيداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي نظمتها السفيرات من بينها جولات ميدانية إلى المراكز التجارية والمؤسسات التعليمية والصحية إضافة إلى محاضرات توعوية، ولقاءات عبر الإذاعات المحلية”.

ووفق المفوضية، “تتابع وحدة دعم المرأة باهتمام بالغ هذه الجهود الكبيرة التي قدمتها السفيرات والأثر الفعال الذي أسفرت عنه جهودهن في رفع مستويات التسجيل، وتدعو المواطنين إلى الاستجابة مع هذه الحملات والإسراع بالتسجيل قبل انقضاء الفرصة المقررة لذلك”.

يُذكر أن “مشروع “سفيرات التوعية” الذي أطلقته وحدة دعم المرأة منذ عام 2019، يُعدّ من أهم المبادرات الرامية إلى إشراك المرأة في توعية المجتمع حول العمليات الانتخابية، وقد أسهمت جهود السفيرات بشكل كبير في رفع معدلات التسجيل في سجل الناخبين خلال انتخابات عام 2021، وخلال انتخابات المجالس 2024، وهو ما يعزز من دورهن في إنجاح العملية الانتخابية”.