توغل إسرائيلي جديد في سوريا.. إقامة حاجز عسكري وتفتيش المدنيين

أفادت مصادر أهلية في محافظة القنيطرة السورية بأن دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت توغلًا جديدًا داخل الأراضي السورية، متجاوزة خط فك الاشتباك، في تحرك يعكس استمرار التوتر في الجنوب السوري.

وبحسب ما نقلته المصادر لقناة روسيا اليوم، تقدمت الدورية المؤلفة من عربتين عسكريتين من نوعي “هايلوكس” و“همر” نحو المنطقة الواقعة بين مبنى محافظة القنيطرة وبلدة الصمدانية الغربية، حيث أقامت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش دقيقة استهدفت المارة والمركبات المدنية، شملت تدقيقًا في الهويات الشخصية لجميع العابرين، قبل أن تنهي مهمتها وتنسحب إلى مواقعها في الجولان السوري.

ولم تُسجل أي إصابات أو حالات اعتقال خلال العملية، وفقًا للمصادر ذاتها.

وفي سياق متصل، وثقت مصادر، أمس، توغلًا مشابهًا في ريف درعا الغربي، حيث تحركت دورية إسرائيلية من قاعدة “أبو غيثار” في الجولان باتجاه أطراف بلدة عين ذكر، ضمن تحركات وصفتها المصادر المحلية بأنها جزء من نمط متكرر من الانتهاكات الإسرائيلية.

هذا وتشهد مناطق الجنوب السوري، لا سيما محافظتي القنيطرة ودرعا، تصاعدًا في هذه التحركات، التي تتنوع بين توغلات ميدانية، وإقامة حواجز تفتيش مؤقتة، إلى جانب عمليات مداهمة تستهدف منازل ومحال تجارية.

ويعيش السكان المحليون حالة من القلق المتزايد، في ظل استمرار هذا التصعيد الأمني، وغياب مؤشرات واضحة نحو حل سياسي ينهي حالة التوتر في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التوترات المستمرة على خطوط التماس في الجولان السوري، حيث تتكرر حوادث التوغل والاحتكاك، وسط تحذيرات من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.