«توغي» تبحث مع «الشكشوكي» سبل تعزيز التعاون

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، أمس الثلاثاء، الدكتور محمد فرج الشكشوكي رئيس مصلحة الآثار، وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ومصلحة الآثار، وذلك بهدف تنسيق العمل المشترك.

وشهد اللقاء نقاشا حول المشاكل والعراقيل التي تواجه حصر وتسجيل الآثار والموروث الثقافي، وتم استعراض العديد من الأفكار والتي من شأنها التغلب على التحديات والمشاكل.

كذلك تم استعراض ملفات العمل المشتركة في مجالات الموروث الثقافي الليبي، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي يتم عقدها مع مختلف مؤسسات العمل الثقافي.

وأشارت إلى أهمية التعاون والتكامل بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية والمؤسسات الثقافية والتنسيق على مستوى المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي.