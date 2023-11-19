«توغي» تبحث مع نظيرتها الروسية التعاون الثنائي بين البلدين

التقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا، وذلك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الثقافة والفنون، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وتم التطرق إلى إمكانية توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والفني يتضمن الاحتفال بمرور 70 سنة على العلاقات الليبية الروسية عام 2025.

وأبدت وزيرة الثقافة الروسية استعدادها لمنح الطلبة الليبيين فرص للتدريب وتخصيص المنح الدراسية في مجال الثقافة والفنون.